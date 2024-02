Real Madrid Mercato : Mbappé utilisé pour détourner Haaland des Merengue

S’il n’y a pas non plus un énorme suspense quant à la destination future de Kylian Mbappé après le PSG, Manchester City compte quand même se servir du départ du Bondynois au Real Madrid… pour ficeler un nouveau deal avec Erling Haaland.

Conscient que la Maison blanche aura du mal à faire cohabiter deux énormes stars, rivales, sous le même maillot, l’idée des Citizens est de profiter de la situation pour convaincre son Cyborg de prolonger en faisant sauter sa fameuse clause libératoire prévue à l’été 2024.

Selon Ekrem Konür, le Champion d’Angleterre en titre planche sur un nouveau bail jusqu’en juin 2029 pour le Norvégien de 23 ans. Haaland, qui a toujours voulu avoir la main sur son parcours, acceptera-t-il de se faire dicter son avenir pour autant ?

💣💥❗🇧🇻 #MCFC 🔵⚪❗

Manchester City hope that Real Madrid's move for Mbappe will make it easier to persuade 23-year-old Norway striker Erling Haaland to sign a new contract until 2029. https://t.co/XVxLwWmjau pic.twitter.com/9xRGbLgmBs