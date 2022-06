Real Madrid - Mercato : Mourinho prêt à rapatrier un indésirable d’Ancelotti ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Après neuf ans passés au Real Madrid, Isco va quitter le club merengue cet été. Libre de s’engager là où il le souhaite, le milieu offensif espagnol pourrait rebondir du côté de la Série A et de l'AS Roma.

Selon les informations de Nicolò Schira, le club de la Louve, récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence, devrait discuter dans les prochains jours avec Jorge Mendes, l'agent d'Isco et de José Mourinho, pour tenter de finaliser son arrivée. "L'AS Roma parlera avec Jorge Mendes dans les prochains jours pour discuter de l'accord d'Isco en tant qu'agent libre. Les Giallorossi sont prêts à offrir un contrat de 3 ans", a fait savoir le journaliste italien sur son compte Twitter.

