Real Madrid - Mercato : Mourinho répond à la rumeur d'un possible retour

Fidèle à son personnage, José Mourinho a déjà fait savoir qu'il ne prolongerait pas avec l'AS Roma, où il officie depuis 2021. Car, autre tradition du personnage, il s'est mis beaucoup de monde à dos dans la Ville Eternelle, particulièrement ses dirigeants, à qui il n'a eu de cesse de réclamer des renforts. Dernièrement, il a laissé la porte ouverte à une prolongation mais la grosse tendance est qu'il quitte les Giallorossi en juin prochain.

"Je suis madridiste et j'espère que Carlo va rester"

Pour retourner au Real Madrid ? C'est l'une des rumeurs qui circulent en Espagne. Le Special One a déjà dirigé les Merengue entre 2010 et 2013. Il avait réussi à mettre un terme à la domination du Barça de Pep Guardiola mais en entrant en conflit avec quasiment tout le monde. Il reste adoré de Florentino Pérez, ce qui est le principal quand on ambition de diriger les Merengue. Mais à l'en croire, ce ne serait pas le cas ! Lors d'une interview à la Rai, Mourinho a déclaré : "Florentino est quelqu'un de très intelligent. Il a déjà un grand entraineur alors pourquoi en chercherait-il un autre ? Je suis madridiste et j'espère que Carlo va rester car il est l'entraîneur parfait pour le Real". Fin de la piste Mourinho, donc...

