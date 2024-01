Real Madrid Mercato : ultime rebondissement pour Karim Benzema !

La semaine dernière, certains médias annonçaient que le Real Madrid, comme l'OL, travaillaient sur un retour de Karim Benzema. Des rumeurs vite démenties, en particulier par Carlo Ancelotti. Après des rumeurs le liant à MU ou Chelsea, la tendance ces derniers jours était à ce que Benzema quitte Al Ittihad pour un autre club saoudien.

Mais finalement, il n'en sera rien. Selon The Athletic, l'attaquant de 36 ans va rester dans son club. "Il ne partira pas avant la fin de ce Mercato", annonce en effet le média. Fin du feuilleton, donc, à priori...

