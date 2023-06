Real Madrid - Mercato : nouveau rebondissement pour l’avenir de Benzema !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Quel sera l’avenir de Karim Benzema (35 ans) ? À date, nul ne peut répondre à cette réponse si ce n’est l’intéressé. Si Carlo Ancelotti pourrait apporter ses lumières en conférence de presse à la veille de la réception de l’Athletic Bilbao (18h30), Marca assure que l’intéressé n’a encore rien fait savoir à ses dirigeants !

Priorité à Kane

La tendance reste à un non départ de l’attaquant tricolore mais, à l’heure actuelle, rien n’aurait été acté en interne. Quelque soit la décision de KB9, le quotidien madrilène As affirme de son côté que la priorité sera donnée à la signature d’Harry Kane (29 ans). L’anglais des Spurs veut quitter Tottenham et serait aussi courtisé par Manchester United. En plan B, Kai Havertz est le Plan B de la Casa Blanca.