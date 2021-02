Real Madrid - Mercato : Hazard, une blessure qui impacte directement Mbappé ?

La nouvelle est tombée il y a un peu plus d'une heure : Eden Hazard s'est de nouveau blessé musculairement lors d'un entraînement de reprise. Les médias espagnols proches du Real Madrid, comme Marca, craignent que l'ailier belge soit absent un mois et donc d'ores et déjà forfait pour le 8e de finale de la Champions League contre l'Atalanta Bergame. Ce serait la troisième fois cette saison qu'il fréquente l'infirmerie pour une longue durée. Au total, il n'a disputé que 13 matches et joué 631 minutes. Trop faible pour celui qui était censé devenir le nouveau leader de l'attaque merengue à son arrivée à l'été 2019.

Sa cote ne serait plus que de 50 M€…

Du reste, cela fait bien longtemps que Florentino Pérez et Zinédine Zidane ont acté l'erreur de casting. L'idée serait désormais de le revendre afin de financer la venue de Kylian Mbappé lors de la prochaine intersaison. Et c'est là que la nouvelle blessure du Belge devient réellement épineuse : en effet, sa valeur a dégringolé depuis un an et demi, si bien que, selon Transfermarkt, elle est passée de 115 M€ lors de son transfert à Madrid à… 50 M€.

A ce tarif-là, les clubs intéressés seront forcément nombreux mais le Real Madrid va-t-il réellement le vendre pour moins de 100 M€ ? Ça semble peu probable, même en ce temps de crise financière. Et dans ce cas, trouvera-t-il preneur ? Ça semble peu probable aussi… Florentino Pérez va donc devoir se creuser les méninges pour attirer Kylian Mbappé sans recevoir au préalable la centaine de millions attendue pour la vente de Hazard…