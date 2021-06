Real Madrid - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Zinédine Zidane

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Alors qu'il lui restait encore un an de contrat avec le Real Madrid, Zinédine Zidane a décidé de quitter son poste d'entraîneur du club merengue cet été. Mais le technicien français ne compte pas prendre une année sabbatique.

En effet, selon les informations du quotidien madrilène Marca, le champion du monde 1998, qui a fêté hier son 49ème anniversaire, veut continuer à entraîner et cherche à trouver un club le plus tôt possible. Problème, la plupart des grands clubs européens ont déjà désigné leurs entraîneurs pour la saison prochaine.

ℹ Selon MARCA 🗞, Zinedine Zidane 🇫🇷 veut continuer à entraîner et cherche à le faire immédiatement. — Treize013 (@treize013) June 24, 2021