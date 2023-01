Real Madrid - Mercato : panique pour l’avenir de Benzema, Modric et Asensio !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

L’avenir de Karim Benzema (35 ans) en équipe de France est déjà scellé. Comme il l’a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux avant les fêtes de fin d’année, l’attaquant du Real Madrid a pris sa retraite internationale.

Au sujet de son futur à la Casa Blanca, on sait qu’une prolongation de contrat était dans les tuyaux ces dernières semaines mais Benzema ne voit toujours rien venir sur le plan concret. Faut-il s’en inquiéter ? A priori... oui !

« Ce n’est pas clair à 100% que Benzema, Modric et Asensio restent au Real Madrid, a laissé entendre le journaliste Edu Aguirre hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. On me transmet de la tranquillité au sein du club mais je ne comprends pas pourquoi rien n’a déjà été fait. Je sais juste que Ceballos, lui, partira en juin. »