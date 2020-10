Real Madrid - Mercato : Pérez a bien contacté un entraîneur pour remplacer Zidane

Comme souvent depuis sa nomination à la tête du Real Madrid en remplacement de Rafael Benitez en janvier 2016, Zinédine Zidane a vu sa position vaciller. Comme toujours, il a remis les pendules à l'heure en remportant une victoire prestigieuse. Lors de ses deux premières années et demi sur le banc merengue, c'est la Champions League qui lui offrait du crédit. La saison passée, ça a été le titre de champion d'Espagne. Hier, ça a été le succès au Camp Nou.

Mais Florentino Pérez n'est pas dupe. Le président du Real Madrid sait que le Français ne fait pas l'unanimité en dépit de ses résultats incroyables avec un effectif qui n'a pas été renforcé. Des dirigeants merengue ne sont toujours pas convaincus, de même qu'une partie des socios. Alors, le président du club couvre ses arrières en prenant contact avec de possibles successeurs.

Lors du premier mandat de Zidane, l'heureux élu pour lui succéder en cas de tempête persistante était José Mourinho. Aujourd'hui, selon El Transistor, ce serait Mauricio Pochettino qui tiendrait la corde. Sans club depuis son départ de Tottenham il y a un an (où lui a succédé le Special One), l'Argentin se tiendrait prêt. Il n'a d'ailleurs jamais caché que le Real Madrid était sa destination rêvée.

