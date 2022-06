Real Madrid - Mercato : Pérez a bouclé une signature importante et se lance sur le successeur de Benzema

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Parti quasiment dans l'inconnu l'été dernier, le Real Madrid a vécu une saison 2021-22 magistrale avec une Supercoupe d'Espagne, une Liga et une Champions League. D'où la volonté de Florentino Pérez de récompenser ses joueurs-clef avec des prolongations bien méritées. Luka Modric s'y est collé en premier, Karim Benzema devrait suivre mais, entre-temps, le président merengue a ficelé le nouveau bail de Vinicius Jr ! Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, les deux parties sont parvenues à un accord pour quatre nouvelles années, avec un salaire qui fait du Brésilien l'un des mieux payés du vestiaire et une clause libératoire d'un milliard ! L'ancien du Flamengo s'inscrit donc dans la durée chez les champions d'Europe !

En plus des prolongations, Florentino Pérez se serait mis en quête d'un futur remplaçant à Karim Benzema, selon Bernabeu Digital. L'attaquant a 34 ans et, même s'il vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière, ce qui devrait lui valoir le Ballon d'Or à l'automne, il ne lui reste plus beaucoup d'années au très haut niveau. Kylian Mbappé aurait dû être son remplaçant naturel mais il a préféré opter pour l'argent, pardon, pour le PSG. Aucun nom n'a filtré pour le moment mais une pointure est évidemment attendue.

Done deal. Real Madrid have reached full agreement with Vinícius Júnior to sign new contract valid until 2026. Four year deal. Here we go.



▫️ It’s 100% agreed, announcement in July.

▫️ New salary as of the best paid players.

▫️ New release clause will be €1B. pic.twitter.com/tsuugQMneG