Real Madrid - Mercato : Pérez a pris une décision radicale avec Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos

Au Real Madrid, Carlo Ancelotti espère voir son effectif allégé de cinq joueurs sur lesquels il ne compte plus, lors des prochains jours. Alors que le grand ménage se prépare au sein de l’effectif, la braderie estivale devrait être finalisée avant ce vendredi, date de la reprise de l’entraînement sous la direction de l’entraîneur italien. Cependant, le club va continuer de recruter. Le président du Real, Florentino Pérez, a pris une décision radicale pour un éventuel retour de CR7 et Ramos.

Selon Marca, Florentino Pérez ne fera revenir aucun des deux joueurs dans le futur. Bien qu’ils soient des légendes du club madrilène, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos font partie du passé du club et ils ne représentent pas l’avenir, selon le président du Real.

🚨| Cristiano Ronaldo or Sergio Ramos are two players who marked an era, who gave their best for Real Madrid, but there is no option for a return. @marca #rmalive ❌