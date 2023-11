Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez a pris une décision retentissante avec Haaland et Mbappé

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le Real Madrid tient un trésor de guerre et compte bien l’utiliser dès 2024. As confirme les informations d’hier sur la bonne santé financière du club espagnol en dévoilant quelques chiffres prometteurs : des dépenses réduites à 78 M€, 128 M€ en cash plus 265 M€ en crédits ! Avec de telles finances, le Real Madrid prépare le terrain pour l’arrivée d’un Galactique au prochain mercato estival. Voire deux !

Haaland et Mbappé à la fois !

Selon le quotidien madrilène, Florentino Pérez est capable de faire signer à la fois Erling Haaland et Kylian Mbappé en 2024. La question est de savoir s’il le fera pour le bien de l’équilibre du vestiaire merengue, lui qui a déjà connu un succès mitigé du temps des premiers Galactiques.

🚨| Le Real Madrid est CAPABLE de signer Mbappé 🇫🇷 ET Haaland 🇳🇴 CET ÉTÉ avec son budget. @diarioas #RealMadrid ✅🤯



🤔 BONNE ✅ ou MAUVAISE IDÉE ❌ ? pic.twitter.com/tc1tv7KJzO — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) November 23, 2023

Podcast Men's Up Life