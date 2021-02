Real Madrid - Mercato : Pérez a reçu un message du PSG pour Ramos, Zidane et le vestiaire inquiets

La situation de Sergio Ramos est aujourd’hui inquiétante. Depuis plus d’un mois, l’emblématique capitaine du Real Madrid peut négocier avec n’importe quel club et n’arrive pas à s’entendre avec ses actuels dirigeants pour prolonger. Indisponible depuis plusieurs semaines, le champion du monde 2010 demande deux années de contrat supplémentaires et le maintien de son salaire (12 M€ net par an).

Florentino Pérez ne lui propose qu’une seule année et 10 M€ net. « Ils disent qu’il n’y a pas d’argent mais ils envisagent de dépenser 150 M€ pour acheter (Kylian) Mbappé cet été et lui offrir un salaire de 20 M€ », peste l’entourage du joueur de 34 ans dans L’Équipe. Problème : l’horizon incertain de Ramos commence à avoir des effets négatifs sur le groupe.

Zidane et le vestiaire inquiets pour Ramos

« Sergio est un grand professionnel et personne ne peut mettre en doute son implication au quotidien, confie un habitué du centre d’entraînement du Real Madrid. Mais la question de son avenir proche lui trotte logiquement dans la tête. Les autres joueurs se demandent ce qu’il va se passer pour leur leader. Cette situation affecte tout le monde. » En premier lieu Zinédine Zidane. « J’espère que ce dossier va se régler rapidement mais je ne sais pas ce qu’il va se passer », a-t-il soufflé hier en conférence de presse.

La promesse du PSG au Real Madrid

Les prétendants pour Ramos ne manquent pas, notamment en Angleterre... et au PSG ? Selon le quotidien sportif, Pérez aurait reçu l’assurance de son ami Nasser Al-Khelaïfi que le PSG ne se pencherait sur ce dossier que si les négociations entre Ramos et son club étaient définitivement rompues et son départ acté. Ce n’est pas encore le cas à l’heure actuelle.