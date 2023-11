Real Madrid - Mercato : Pérez a une stratégie bien ficelée pour cet hiver

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le marché hivernal est l'occasion pour les clubs en difficulté de corriger les erreurs commises durant l'été. Et force est de constater que le Real Madrid est rarement actif à cette période de l'année depuis que Florentino Pérez est aux commandes. Le président merengue fait de gros efforts pendant l'intersaison, charge ensuite à ses entraîneurs de se débrouiller pendant les onze mois qui suivent avec l'effectif en place.

Pas de renfort en janvier !

Selon Marca, cette saison ne dérogera pas à la règle. Contrairement à ce qu'annonce Romain Molina, le Real Madrid n'aurait aucune intention de recruter en janvier. Eventuellement, il écoutera les joueurs désireux de partir pour avoir plus de temps de jeu mais en tout cas, il n'y aura pas de renfort. Les dirigeants madrilènes seraient très satisfaits des résultats jusque-là, même si l'équipe de Carlo Ancelotti a perdu deux points à domicile contre le Rayo Vallecano (0-0) dimanche et n'est pas leader de la Liga. Il n'empêche qu'avec le niveau de jeu affiché depuis août, elle se pose en candidat très crédible aux victoires finales en Champions League et en championnat d'Espagne.

