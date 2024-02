Real Madrid Mercato : Pérez confirme l'arrivée de Mbappé, Campos dans ses bagages ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Deux grosses annonces sont tombées ce samedi matin concernant Kylian Mbappé. La première est davantage une confirmation qu'autre chose. Selon Foot Mercato, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, aurait annoncé à ses joueurs ainsi qu'à Carlo Ancelotti que l'attaquant du PSG les rejoindrait en fin de saison. Ce qui sous-entend qu'un accord a enfin été trouvé entre les deux parties et qu'après sept années de flirt, l'union va être consommée entre le natif de Bondy et son club de cœur.

Le PSG pourrait se séparer de Luis Campos

Plus surprenant, FM assure également que le Real Madrid songe à attirer Luis Campos. Le recruteur portugais est très proche du clan Mbappé et il avait notamment été attiré au PSG pour l'inciter à prolonger en 2022. Vu qu'il n'y est pas parvenu en 2024, le Qatar songerait à se séparer de lui, surtout que son recrutement depuis deux ans n'est pas une franche réussite. A Madrid, il pourrait retrouver sa fonction préférée, celui de découvreur de jeunes talents, le recrutement des stars étant dévolu à Florentino Pérez et son bras droit, José Angel Sanchez. Néanmoins, Fabrizio Romano assure que Campos n'a aucune intention de quitter Paris cet été.

