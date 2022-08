Real Madrid - Mercato : Pérez encaisse un chèque XXL, le remplaçant de Casemiro va signer !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le Real Madrid est un très bon élève du mercato. Et cela commence à faire quelques années que ça dure. Alors que le fair-play financier de l'UEFA surveille de très près les finances de l’OM et du PSG cet été, le club espagnol voit les siennes parfaitement saines.

Dans son édition du jour, As estime en effet que la balance du Real Madrid en termes de transferts cet été atteint 98 millions d’euros (avec les bonus, on parle de 112 M€). De quoi voir venir pour remplacer Casemiro, fraîchement parti du côté de Manchester United ? Oui, en théorie.

Sauf que le quotidien madrilène affirme que, en dépit des rumeurs, aucun profil n’est sorti du lot sur le marché actuel et que Carlo Ancelotti veut miser sur Dani Ceballos (en plus d’Aurélien Tchouaméni) pour le faire oublier à la Casa Blanca. Le milieu espagnol va rester et prendre du poids en prolongeant sans doute un contrat expirant en juin 2023.