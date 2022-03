Real Madrid - Mercato : Pérez finalise un dossier moins clinquant que ceux de Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Présent au Real Madrid depuis 16 ans (!), Marcelo s'apprête à quitter l'Espagne cet été. En fin de contrat, le latéral gauche brésilien de 33 ans devrait retourner au pays ou filer au Portugal, où il a acheté un club de Deuxième division (Maltra FC). Un départ sans trop de conséquences pour les Merengue puisqu'il a perdu sa place au profit de Ferland Mendy depuis deux ans. Mais il faudra bien le remplacer quand même, au cas où l'ancien Lyonnais se blesserait.

Deux pistes seraient actuellement explorées, selon El Mundo Deportivo, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont loin du clinquant de celles pour le poste d'attaquant (Kylian Mbappé, Erling Haaland). La première mènerait à Fran Garcia (22 ans), qui évolue au Rayo Vallecano. Formé au Real, il a été vendu 2 M€ l'été dernier mais la Maison Blanche a la priorité pour le faire revenir et elle possède toujours 50% de ses droits. La deuxième se nomme Miguel Guttierrez et lui a le mérité d'être déjà merengue puisqu'il joue avec la réserve. Présenté comme un grand espoir, il n'a joué que quatre matches sous les ordres de Carlo Ancelotti mais il accomplit une très belle saison avec la Castilla (2 buts et 8 passes décisives en 15 matches).

Miguel Guttierez appreciation tweet. 🌟 👏 pic.twitter.com/ZNKU83oBn2 — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) August 28, 2021

Raphaël Nouet

Rédacteur