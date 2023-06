Real Madrid - Mercato : Pérez met un stop à une cible d'Ancelotti

Le nom de Kai Havertz revient parmi les possibles recrues du Real Madrid, qui doit renforcer son secteur offensif avec le départ en Arabie Saoudite de Karim Benzema.

Mais le journaliste italien Fabrizio Romano révèle que le Real ne fera pas de folies pour l'Allemand. Le joueur plait à Carlo Ancelotti mais Florentino Pérez n'a aucune intention de verser à Chelsea les 60 M€ demandés. A suivre, donc...

Real Madrid have no intention to pay big fee for Kai Havertz. He’s appreciated by Ancelotti but no plans to spend €60m plus add-ons requested by Chelsea. ⚪️ #RealMadrid



Negotiations currently off, could only change if price tag will be lower later in the window.