Real Madrid - Mercato : Pérez pousse pour Mbappé en janvier, le PSG fonce sur Haaland !

Kylian Mbappé avait un besoin urgent de vider son sac. Réfréné par les dirigeants du PSG sur son envie de rejoindre le Real Madrid au mercato estival, le buteur de 22 ans a fait passer des messages clairs ce mardi au sujet de son avenir. La question d’une prolongation de contrat, qui expire en juin 2022, semble donc se refroidir au PSG. D’autant que le Real Madrid n’écarte pas la possibilité de le recruter dès le mercato hivernal après avoir rassemblé un petit pactole en coulisses.

« En janvier, nous aurons des nouvelles de Mbappé, a-t-il confié à El Debate. Nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être réglé », a glissé Florentino Pérez à El Debate. Le départ de Mbappé se profilant, As assure que le PSG a bel et bien relancé la piste menant à Erling Haaland pour assurer ses arrières.

« Les déclarations de la star parisienne ont réconforté le Real Madrid, affirme Carlos Forjanes. Le PSG le voit s’éloigner de plus en plus et c’est la raison pour laquelle il a commencé à bouger pour Haaland. Devant le risque de voir partir Mbappé en janvier 2022, les premières discussions ont été entamées avec l’attaquant norvégien depuis fin août. Ce dossier complexe demande une vraie stratégie mais le PSG assume un possible conflit avec le Real Madrid sur ce point. Se rapprocher d’Haaland est un vrai signal envoyé par les Qataris au sujet d’un départ tôt ou tard de Mbappé. »

