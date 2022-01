Real Madrid - Mercato : Pérez prêt à chiper le nouveau chouchou du Stade Rennais !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La semaine dernière, l'intérêt du Stade Rennais pour le phénomène Endrick a été révélé. Cet attaquant de 15 ans évolue à Palmeiras et vient d'inscrire un but magnifique, un retourné lobé en pleine lucarne depuis les 18 mètres. Auparavant, il s'est distingué par un but du milieu de terrain mais aussi toute la panoplie du Fenomeno Ronaldo, le jeu de tête en plus. Clairement, un grand espoir du football brésilien !

Hélas pour les Rouge et Noir, Endrick semble promis au Real Madrid. Lundi soir, les journalistes de l'émission El Chiringuito ont expliqué que Florentino Pérez avait flashé dessus et allait appliquer avec lui la tactique qui avait si bien fonctionné pour Vinicius Jr. Dans son édition du jour, Marca confirme l'information.

Quand Endrick aura 16 ans, les Merengue négocieront un transfert avec Palmeiras, qui ne sera officiel que deux ans plus tard, à sa majorité. Le jeune Brésilien pourra alors traverser l'Atlantique pour rallier le Bernabeu. Le dernier espoir de Rennes, c'est qu'Endrick aura 16 ans le 21 juillet prochain. Il reste donc encore six mois pour tenter de le détourner de Madrid...

🚨"Cuando cumpla 16 años se firmaría una COMPRA OBLIGATORIA con PALMEIRAS"



🚨"Al llegar a los 18, se FIRMARÍA un CONTRATO entre ENDRICK y el REAL MADRID"



La información de @marcosbenito9 en #ChiringuitoEndrick pic.twitter.com/Us11TYa0cj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 25, 2022