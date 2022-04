Real Madrid - Mercato : Pérez prêt à relancer une victime prestigieuse de Benzema !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

On ne peut pas dire que la défense de Chelsea a fait forte impression face au Real Madrid lors du quart de finale de Champions League qui vient de les opposer. Trois buts encaissés à l'aller, deux au retour : les Blues ont péché au niveau de leur arrière-garde, malmenée par un Karim Benzema intenable (quatre buts) et un Vinicius Jr virevoltant (deux passes décisives). Et pourtant, il semblerait qu'un défenseur du CFC ait marqué des points auprès de Florentino Pérez...

Il sera en fin de contrat en juin

En effet, Antonio Rüdiger s'est rappelé au bon souvenir de l'état-major merengue, lui qui est en fin de contrat en juin et qui intéressait le Real Madrid cet hiver. Sauf qu'il semblait que les leaders de la Liga étaient passés à autre chose, satisfaits des prestations du duo Militao-Alaba. Mais le premier nommé était absent mardi et cela a failli coûter cher. L'obligation d'avoir un troisième défenseur central de haut niveau a sauté aux yeux des dirigeants.

Selon le journaliste Pipi Estrada, qui travaille sur l'émission El Chiringuito, Florentino Pérez et ses conseillers ont parlé d'Antonio Rüdiger après la qualification arrachée aux forceps. Le défenseur allemand de 29 ans a de grosses exigences au niveau salarial mais il s'était montré plutôt chaud à l'idée de venir à Madrid lors des premiers contacts. Dernièrement, il a laissé la porte ouverte à une prolongation à Chelsea mais le Real pourrait tout de même obtenir sa signature pour peu qu'il accentue son forcing...

⚪️"En la CÚPULA del MADRID se habló de RUDIGER tras el partido".



Lo está contando @PipiEstrada1 en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/VjXgKHulrt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2022

