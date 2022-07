Real Madrid - Mercato : Pérez tient la signature d’un crack, l’avenir du club est assuré !

Florentino Pérez se frotte déjà les mains au Real Madrid. Tourné en ridicule par le clan Mbappé, qui a finalement prolongé au PSG en fin de saison, le président de la Casa Blanca tient une éclatante revanche : Vinicius Junior (21 ans) a signé son nouveau contrat !

« C'est désormais chose faite après un accord verbal révélé le mois dernier, a fait savoir Fabrizio Romano cette nuit. Le nouvel accord sera valable jusqu'en 2027, comme le souhaitait Florentino Pérez. Le club décidera du meilleur moment pour l'annoncer - mais c'est maintenant signé. »

Cette prolongation de contrat est plus qu’un symbole pour le Real Madrid, qui n’a pas recruté à tour de bras au mercato estival (et n’entend pas le faire). Avec la signature de Vinicius Junior, place désormais à celle très attendue de son acolyte Karim Benzema.

Real Madrid update: Vinícius Júnior has signed the new contract! It’s now done after verbal agreement revealed last month. 🚨⚪️ #RealMadrid



New deal will be valid until 2027, as Florentino Pérez wanted.



The club will decide the best moment to announce it - but it’s now signed. pic.twitter.com/thJLxToci4