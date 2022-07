Real Madrid - Mercato : Pérez va jouer un vilain tour au PSG avec l'un de ses joueurs

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Depuis que le PSG est dopé aux pétrodollars qataris, il est entré en conflit ouvert avec les géants espagnols. Avec le Real Madrid, les choses ont dérapé ces dernières années à cause des revers sportifs des Parisiens mais surtout à cause de l'intérêt des Merengue pour Kylian Mbappé. L'attaquant ayant choisi de rester au PSG pour le projet sportif alors qu'il avait la possibilité de rejoindre les champions d'Europe, la rivalité est montée d'un cran. Désormais, tous les coups sont permis, même les plus bas.

Florentino Pérez pourrait en marquer un dans les prochains jours. En effet, un rendez-vous est programmé entre le patron de la Maison Blanche et ses homologues de Monza pour évoquer le transfert de Borja Mayoral (25 ans), qui devrait se situer aux alentours de 10 M€. Monza lorgnait également Mauro Icardi, poussé vers la sortie au PSG et qui rêve de revenir dans la région de Milan. Mais le Real Madrid s'est montré plus prompt et devrait marquer un point dans sa rivalité avec les champions de France.