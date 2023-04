Real Madrid - Mercato : Pérez veut faire une Tchouaméni avec Bellingham

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Jude Bellingham va être très prisé cet été, et le Borussia Dortmund demanderait près de 150 millions d’euros pour sa pépite anglaise. Le Real Madrid, qui ne veut pas payer ce prix, compte bien prendre les devants pour attirer l’ancien de Birmingham.

Comme Tchouaméni l’an dernier

Ainsi, les dirigeants madrilènes vont se rendre directement à Dortmund pour discuter avec l’international anglais, et tenter de trouver un accord le plus rapidement possible, afin que le joueur signe directement le 1er juillet. Les Madrilènes avaient déjà employé cette méthode l’an dernier pour recruter Aurélien Tchouaméni, avec succès.