Real Madrid - Mercato : Ramos relance l'hypothèse d'un départ au PSG via Neymar

Hier soir, la célèbre émission de télévision espagnole El Chiringuito a eu pour sujet principal Sergio Ramos. Le défenseur de 35 ans, en fin de contrat en juin, n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente pour prolonger avec le Real Madrid et cela commence à inquiéter sérieusement les supporters merengue. Florentino Pérez ne lui propose qu'un an supplémentaire avec 10% de baisse de salaire. L'Andalou, après avoir longtemps rechigné, a accepté le principe d'une réduction de ses émoluments mais réclame toujours deux années de plus.

Il a applaudi la prolongation de Neymar

Les journalistes présents sur le plateau d'El Chiringuito, les pro-Real comme les pro-Barça, espèrent voir Ramos rester. Mais ils se sont inquiétés d'un message de l'Andalou sur les réseaux sociaux, en l'occurrence des applaudissements à Neymar, qui annonçait sa prolongation avec le PSG. Pour eux, c'était forcément un appel du pied au club de la capitale, intéressé depuis de longs mois par ses services.

Néanmoins, entre Marquinhos et Kimpembé, le PSG possède une charnière centrale qui tient la route. Et avec ses finances limitées par la crise sanitaire, ses besoins les plus urgents ne se situent pas dans ce secteur de jeu. Reste que recruter un joueur ayant remporté quatre Champions League constituerait un plus indéniable pour un club dont c'est l'objectif suprême… Leonardo sautera-t-il sur l'occasion ?