Real Madrid - Mercato : rebondissement incroyable pour l'avenir de Bale ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

S'il y avait une chose sur laquelle on n'aurait jamais parié, c'est une prolongation de Gareth Bale au Real Madrid. Le club espagnol en a plein le dos de son Gallois, qui alterne blessure et écarts, sur comme en dehors des terrains. La semaine passée encore, il a trouvé le moyen de se blesser avec sa sélection alors que les Merengue lui avaient déconseillé de la rejoindre vu qu'il était convalescent.

En outre, son salaire pèse énormément sur les finances d'un club qui rêve d'attirer Kylian Mbappé. Donc non, une prolongation de Bale semblait impossible. Et pourtant… Son agent, Jonathan Barnett, a déclaré ce mercredi à Deportes Cuatro : "Le futur de Gareth ? On va attendre et voir ce qui se passe. Madrid l'enchante, il adore vivre ici avec sa famille". De là à prolonger avec le Real Madrid ? Il faudrait qu'il fasse un effort digne de celui de Dani Alves pour revenir à Barcelone pour cela ! A moins que Gareth Bale veuille rejoindre Radamel Falcao au Rayo Vallecano…

#RealMadrid⚪



😃Barnett, representante del galés, asegura que su jugador es feliz en Madrid



🚑Bale se marchó con Gales sin estar recuperado y ha vuelto lesionado a España https://t.co/4y19YMM5ty — Diario SPORT (@sport) November 24, 2021