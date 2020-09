Real Madrid – Mercato : Reguilon et Bale à Tottenham, c'est (enfin) signé !

Dans un premier temps, les Spurs ont annoncé la signature de Sergi Reguilon. Le défenseur espagnol de 23 ans, qui sort d'un prêt réussi d'un an au FC Séville, a signé pour cinq ans et un transfert à 30 M€.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid! #HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd

Concernant Gareth Bale, le Gallois a été prêté pour une saison. Un retour qui n'est, à priori, pas assorti d'une option d'achat.

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61