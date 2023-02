Real Madrid – Mercato : Rodrygo est revenu sur son choix de snober le Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Depuis 2019, Rodrygo fait le bonheur du Real Madrid où il brille dans un rôle de remplaçant de luxe. L’international brésilien s’est notamment fait remarquer la saison dernière avec un magnifique doublé en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City. Lorsqu’il était à Santos, le jeune joueur était proche de rejoindre le FC Barcelone, cependant il s’est finalement engagé au Real Madrid. Rodrygo a expliqué ce choix.

J'avais deux maillots : un pour le Barça et un pour Madrid, et j'ai dû choisir ! C'était très facile pour moi, mais j'avais déjà tout convenu avec le Barça et ce fut une surprise (de rejoindre Madrid). », a-t-il confié à GOAL. « J’avais peur, mais ensuite, ce fut l'un des meilleurs choix et moments de ma vie. », a-t-il déclaré.

L'effet Florentino Perez !

Le Barça s’est fait chiper sur le fil un vrai talent qui a aujourd’hui réalisé 140 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 28 buts avec les Merengues. Sport a expliqué comment le Real Madrid avait réussi à conclure cette opération à l’époque. « Florentino est apparu et a mis sur la table une prime de huit millions d'euros, plus huit autres millions d'euros pour les agents, et le Barça n'a pas voulu entrer dans l'enchère, perdant ainsi une des perles brésiliennes qu'il avait, a priori, déjà ficelée. », a expliqué le quotidien catalan dans ses colonnes.