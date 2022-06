Real Madrid - Mercato : Ronaldo torpille la piste Marcelo à l’OM

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Où jouera Marcelo la saison prochaine, lui qui quitte le Real Madrid cet été après 15 ans de bons et loyaux services ? À 34 ans, le latéral gauche n’est plus aussi performant et décisif que lors de ses plus belles années, mais le Brésilien plaît tout de même à plusieurs clubs, dont l’OM qui se serait positionné sur lui. Mais une autre équipe pourrait être mieux placée pour attirer Marcelo dans ses rangs.

Selon AS, la piste qui pourrait plaire au Brésilien est Valladolid. En effet, le club est proche de Madrid d’un point de vue géographique, ce qui pourrait plaire au latéral pour des raisons familiales. De plus, le fait de travailler avec Ronaldo, président de Valladolid, serait un argument de taille. De son côté, Marcelo aimerait jouer deux ou trois saisons supplémentaires et aimerait rester en Europe, idéalement dans une équipe qualifiée en Ligue des Champions.

L'AC Milan aurait formulé une offre de contrat assorti d'un salaire de 3 M€ à Marcelo ! 🇧🇷



Le brésilien aurait refusé cette première offre.



Intérêt confirmé de l'OM, même si le club aura du mal à s’aligner au niveau salarial.



Adrien Deschepper

Rédacteur