Real Madrid - Mercato : sa prolongation en suspens, Benzema est courtisé !

Ce mardi, le journaliste portugais, Pedro Almeida, a fait le point sur le dossier. Selon lui, la prolongation de contrat de Karim Benzema continuerait d'être une priorité pour le club merengue. Elle porterait bien sur une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. En attendant, des clubs de MLS et d'Arabie saoudite surveilleraient la situation du joueur de 35 ans et rêveraient toujours de le récupérer gratuitement cet été.

