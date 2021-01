Real Madrid - Mercato : Sergio Ramos aurait fait son choix… et ce n'est pas le PSG

Le Real Madrid n'ayant pas l'intention de revoir sa proposition à la hausse (prolongation de deux ans mais baisse de 10% d'un salaire estimé à 12 M€ annuels), Sergio Ramos va quitter un club qu'il fréquente depuis 2005. Et qu'il a largement contribué à faire gagner quatre Champions League, entre autres trophées. Nombreux sont les clubs à vouloir recruter l'Andalou de 34 ans. Mais il semblerait que ce dernier soit davantage sensible au charme de l'un d'entre d'eux.

Rien de concret avec le PSG ?

Rappelons la liste des courtisans : le PSG, Everton, Liverpool, Manchester City et Manchester United. Selon le Mirror, confirmé par des médias espagnols, ce sont les Red Devils qui sont en pole position dans l'esprit du joueur. La Premier League, Old Trafford et la perspective d'un gros salaire auraient convaincu Ramos que jouer pour MU était une bonne suite à donner à sa carrière.

Et la piste parisienne ? Il y a quelques jours, un proche de Nasser al-Khelaïfi a expliqué que les rumeurs envoyant l'Espagnol à Paris étaient infondées. Que le salaire prétendument proposé (20 M€) était faux vu qu'il est supérieur à celui de Kylian Mbappé. En outre, la crise financière impacte durement le PSG, qui aurait déjà bien du mal à conserver Neymar et le champion du monde au-delà de juin. En bref, la piste Sergio Ramos est déjà enterrée à Paris.