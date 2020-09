Real Madrid - Mercato : Sergio Ramos donne rendez-vous à Mbappé (PSG) et Camavinga (Stade Rennais)

Le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais peuvent dormir sur leurs deux oreilles jusqu'au 5 octobre. A priori, le Real Madrid ne viendra pas gâcher leurs nuits avec des gros chèques. En effet, confronté aux répercussions économiques de la pandémie de Covid-19 en plus des travaux de réfection de leur stade, les Merengue ne recruteront pas cet été.

Cette décision, prise par Florentino Pérez, a été validée par le vestiaire du Real, annonce Marca. Les piliers des champions d'Espagne, comme le capitaine Sergio Ramos, ont compris que la situation était critique au niveau économique. Selon eux, l'effectif en place peut encore réaliser de belles choses pendant un an. Par contre, à l'été 2021, ce devrait être le retour des recrues galactiques…

Un feu d'artifices en 2021 ?

Dans douze mois, par contre, ce sera très différent ! Le Real Madrid se sera remis des effets du confinement, avec un peu de chances et surtout un bon vaccin, le public sera de nouveau autorisé dans les stades, sans compter que le Bernabeu nouvelle génération sera opérationnel. Les Merengue auront à nouveau les moyens de leurs énormes ambitions. A ce moment-là, ils se lanceront à corps perdu sur Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, les deux priorités de Zinédine Zidane. Et le PSG comme le Stade Rennais n'auront pas les moyens de dire non…