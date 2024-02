Real Madrid Mercato : Théo Hernandez ouvre la porte à un retour

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Après avoir fait sa formation en Espagne et passé par le Real Madrid entre 2017 et 2019, Théo Hernandez évolue depuis quatre ans et demi à l'AC Milan. Dans un entretien accordé à AS, le latéral gauche français a été interrogé sur un possible retour chez les Merengue. S'il se dit très heureux chez les Rossoneri, le frère cadet des Hernandez a tout de même laissé la porte ouverte à un retour à la Maison Blanche.

"On ne sait jamais ce que la vie nous réserve"

"Je préfère penser au jour le jour, pas tellement à l'avenir. Au Real Madrid, j'ai de grands amis et des souvenirs fantastiques du club et de ses supporters, mais maintenant je suis un joueur du Milan, je me sens très bien ici et je ne pense à rien d'autre. Je suis totalement concentré sur ce que j'ai à faire chaque jour avec ce maillot. Un retour ? On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais je vis le présent par émotions et professionnalisme. Personne ne connaît l'avenir. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer cette saison avec le Milan, et je ne pense vraiment qu'à ce que j'ai à faire sur le terrain", a confié Théo Hernandez, qui garde donc le Real Madrid dans un coin de sa tête.

