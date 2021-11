Real Madrid - Mercato : Tottenham lorgne un des 2 boulets d'Ancelotti pour janvier

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Tottenham vient de frapper un gros coup en recrutement Antonio Conte, sans club depuis son départ de l'Inter Milan en juin, pour prendre la suite de Nuno Espirito Santo sur le banc. Mais désormais, les Spurs, englués en milieu de tableau de Premier League, ont besoin de se renforcer en janvier pour satisfaire leur entraîneur italien.

On sait que Conte souhaite renforcer en priorité son milieu de terrain, si possible avec son ancien joueur Marcelo Brozovic. Mais il aurait également la volonté d'améliorer son secteur offensif. D'après le média anglais Express, il aurait demandé à son président le recrutement d'Eden Hazard ou Gareth Bale. Une aubaine pour le Real Madrid, qui pourrait se délester d'un de ses flops à fort salaire. Mais comme toujours, le plus important reste de conclure…

Tottenham boss Antonio Conte 'tells Daniel Levy to sign Gareth Bale over Eden Hazard' #THFC https://t.co/umiMwJFITZ — Express Sport (@DExpress_Sport) November 10, 2021