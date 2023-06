Real Madrid, PSG - Mercato : Tottenham a fixé un prix astronomique pour Kane !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La fin d’une ère à Tottenham ? Arrivé chez les jeunes en 2004 et après 438 matchs sous les couleurs du club londonien, Harry Kane pourrait changer d’horizon. Pisté par plusieurs cadors européens dont le Real Madrid et le PSG, le Bayern Munich se montre plus pressant et aurait déjà fait une belle offre pour l’international anglais.

Selon The Athletic, les Bavarois ont proposé 70 millions d’euros. Une offre qui aurait été refusée par les Spurs qui ne demandent pas moins de 116 millions d’euros pour libérer Harry Kane. À ce prix-là, pas sûr que de nombreux clubs se positionnent pour récupérer le star de Tottenham et des Three Lions.

Pas dans les moyens du Real Madrid

Après avoir acheté Jude Bellingham pour 103 millions d’euros, le Real Madrid a un budget resserré pour ce mercato estival. D’autant plus que la priorité en cas de grosse folie sur le marché des transferts reste Kylian Mbappé. Selon les dernières indiscrétions, le prix du Français aurait été fixé à 200 millions d’euros par le PSG, de quoi faire réfléchir la Casa Blanca. Une chose est certaine, les Madrilènes ne peuvent pas tout acheter...

Harry Kane to Bayern Munich? 👀🇩🇪pic.twitter.com/olJ4S79uua — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 27, 2023