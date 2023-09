Real Madrid - Mercato : un ancien crack de l’OL dans le viseur ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Entre Aurélien Tchouaméni (23 ans), Jude Bellingham (20 ans), Eduardo Camavinga (20 ans) et Federico Valverde (25 ans), le Real Madrid s'est bâti un milieu de terrain de grande qualité pour de nombreuses années. Mais Toni Kroos (33 ans) et Luka Modric (38 ans) vont bientôt raccrocher les crampons et la direction merengue estime qu'un nouveau milieu ne serait pas de trop la saison prochaine pour mener de front toutes les batailles, en Espagne et en Europe.

Il vaudrait aujourd'hui 70 M€

Selon le média espagnol Télé Football, la Maison Blanche aurait ciblé le Brésilien Bruno Guimaraes. Le joueur de Newcastle, âgé de 25 ans, cartonne depuis un an et demi chez les Magpies après deux années à l'OL, où il s'est révélé en Europe. A l'époque où il était chez les Gones, son nom avait déjà circulé dans les travées du Bernabeu. La mission s'annonce toutefois compliquée pour le Real puisque Newcastle peut désormais tenir la dragée haute à n'importe quel club après son rachat par l'Arabie Saoudite. Selon Transfermakt, la cote de l'international brésilien est de 70 M€.

