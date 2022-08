Real Madrid – Mercato : un ancien de l'OL en pole pour remplacer Casemiro !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Selon Relevo, l'opération Casemiro à Manchester United est quasi bouclée. « Casemiro est plus prêt que jamais de MU » indique en effet le média. MU voudrait boucler l'affaire au plus tôt afin que Casemiro puisse jouer dès ce week-end contre Liverpool.

Guimaraes ciblé

Du côté du Real Madrid, on s'active pour trouver un remplaçant au Brésilien et selon AS, le choix du club merengue se porterait sur Bruno Guimaraes, l'ancien joueur de l'OL, aujourd'hui à Newcastle... Les Magpies, qui avaient acheté le Brésilien pour 52 M€ cet hiver, ne seraient disposés à le lâcher qu'en cas d'offre autour de 100 M€. A suivre...