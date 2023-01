Real Madrid - Mercato : un ancien du PSG plutôt que Zidane pour l'après-Ancelotti ?

Le Real Madrid n'est pas passé loin de la crise, jeudi à Villarreal, en 8es de finale de la Coupe du Roi. Il s'est en effet retrouvé mené 2-0 à la pause, quasiment éliminé, ce qui aurait fait mauvais genre après la gifle reçue en finale de la Supercoupe d'Espagne quatre jours plus tôt face au Barça (3-1). Le sort de Carlo Ancelotti n'aurait alors plus tenu qu'à un fil. Il se murmure de toute façon que Florentino Pérez actionnera de toute façon le siège éjectable si l'Italien ne remporte pas la Liga ou la Champions League en fin de saison.

Pour le remplacer, il est question d'un retour de Zinédine Zidane, frustré de ne pas avoir pris la suite de Didier Deschamps en équipe de France. Mais un ancien coach du PSG pourrait doubler le champion du monde 98. Le journaliste de Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg assure que Thomas Tuchel, sans poste depuis son renvoi de Chelsea le 7 septembre, lorgne deux bancs : ceux du FC Barcelone et du Real Madrid. Le premier car il admire le travail de Cruyff et Guardiola. Mais Xavi y est bien accroché. Il aura plus de chances de rebondir chez les Merengue. Toujours selon Plettenberg, la Juventus (où l'on parle aussi de Zidane...) serait intéressée mais Tuchel ne voudrait pas y aller tout de suite, lui qui apprend l'espagnol de façon intensive...

X News #Tuchel: Tottenham is not a serious future option. We‘ve been told that he has 2 big aims as a next step:



1. Barcelona (Because of his admiration for Pep & La Masia)

2. Real Madrid



Juventus is also interesting for him. But not now. He‘s still learning 🇪🇸. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/2loWZdKPHz