Real Madrid Mercato : avec Mbappé, un autre dossier agite les Merengue

Les autres sujets font nécessairement moins de bruit. Et le prochain mercato estival du Real Madrid risque de longtemps se résumer à une question : quand le transfert de Kylian Mbappé (PSG) va-t-il être officialisé ?

En attendant, il semblerait, et c'est une information donnée ci-dessous par un habitué des transferts, que le club espagnol poursuive son travail dans le dossier du défenseur d'Everton, Jarrad Branthwaite. Poursuive car les premières rumeurs à son sujet datent d'il y a plusieurs semaines.

Reste à savoir si, comme dans le dossier Mbappé, le Real Madrid est allé suffisamment loin pour boucler l'affaire dans les prochaines semaines.

💣💥❗🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EFC 🔵⚪#HalaMadrid❗

Real Madrid continue to be linked with Everton's English defender Jarrad Branthwaite. https://t.co/nMm7ZFtCu5 pic.twitter.com/MQHsB0TToq