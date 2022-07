Real Madrid - Mercato : un Benzema bis a signé au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le FC Barcelone a frappé un énorme coup en recrutant Robert Lewandowski. Les Catalans, en reconstruction depuis le départ de Messi, ont vécu une saison traumatisante pour leur fans et pour le club, et tentent de se rapprocher du Real en signant tout simplement celui qui est qualifié de doublon de Karim Benzema, le joueur qui a porté le Real vers son 14ème titre de Ligue des champions et fonce tout droit vers le Ballon d'Or.

"Le Benzema du Bayern"

Bernd Schuster, ancien joueur du Real Madrid et du Barça a identifié le polonais comme "le Benzema du Bayern" dans les colonnes de Sport, car "il a sauvé son équipe de nombreuses fois" a-t-il déclaré. "Pour le Barça, ce serait une signature impressionnante. C'est un attaquant qui sur les 2-3 prochaines années, peut vous donner des performances spectaculaires" a poursuivi l'ancien joueur.

Lewandowski a 34 ans, comme le Nueve et les similitudes ne s'arrêtent pas là. Les deux joueurs ont connu la meilleure période de leur carrière ces dernières années après leur trentaine et semblent s'aguerrir encore en vieillissant grâce entre autres à une hygiène de vie irréprochable.

Cette recrue copie conforme du prochain Ballond'Or suffira-t-elle aux Blaugranas pour revenir à la hauteur des Merengues cette saison ?