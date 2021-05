Real Madrid – Mercato : un buteur plus efficace que Benzema pourrait revenir cet été !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Complètement relancé à Tottenham depuis le départ de José Mourinho, Gareth Bale (31 ans) pourrait bien faire un retour fracassant au Real Madrid l'été prochain. En effet, comme le rapporte AS, le Gallois – seulement prêté sans option d'achat chez les Spurs - ne serait pas contre faire sa dernière année de contrat dans la Capitale espagnole.

Gareth Bale a retrouvé la confiance en Angleterre

D'après le quotidien madrilène, les enfants et la famille de Gareth Bale veulent tous revenir à Madrid et privilégient ce scénario... sous réserve que Zinédine Zidane quitte effectivement la Maison blanche à l'issue de l'exercice 2020-21.

Pour le Real, un retour du Gareth Bale qui sévit actuellement en Angleterre ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Actuellement épargné des blessures, le natif de Cardiff affiche 14 buts et 3 passes décisives en 1471 minutes toutes compétitions confondues avec les Spurs.

Buteur une fois toutes les 105 minutes en moyenne cette saison, Gareth Bale serait même plus tueur que... Karim Benzema (1 but toutes les 125 minutes). Quand on sait combien le Français est esseulé cette saison pour porter Madrid, ce retour ne serait pas de trop...