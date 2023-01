Real Madrid - Mercato : un cador de Premier League drague Camavinga

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En effet, selon les informations du Standard Sport, l'actuel leader de Premier League, voudrait recruter l'ancien Rennais cet hiver sous la forme d'un prêt jusqu’à la fin de la saison. Arrivé à l'été 2021 dans la capitale espagnole contre 31 millions d'euros, l'international tricolore (6 sélections) est plus souvent remplaçant que titulaire du côté de la Maison Blanche. Un départ en prêt chez les Gunners pourrait donc l'intéresser. Reste à savoir la position du Real Madrid.

Arsenal are interested in a loan move for Eduardo Camavinga during current transfer window.



Unclear if Real Madrid would sanction it, but player has struggled for minutes recently.



Declan Rice still No1 summer target for midfield.https://t.co/XkuXT4Z9Tv