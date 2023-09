Real Madrid : un champion du monde valide Ancelotti sélectionneur du Brésil

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Tout semblait acté pour l'avenir de Carlo Ancelotti : après une troisième et dernière saison d'affilée sur le banc du Real Madrid, l'entraîneur italien prendra la tête de la sélection brésilienne l'été prochain, avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire. Sauf que, ces derniers temps, il se dit que Florentino Pérez, satisfait de ses services, souhaiterait le conserver encore quelque temps. Et comme Ancelotti a fait savoir qu'il était prêt à rester très longtemps chez les Merengue...

"Il ne faut pas regarder son passeport"

Prolongera-t-il le plaisir ou s'envolera-t-il pour le Brésil l'été prochain ? Difficile à dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'image de Mauro Silva en interview sur beIN, les Brésiliens semblent enthousiastes à l'idée de voir arriver l'Italien : "Il est clair que Carlo Ancelotti est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, a déclaré le champion du monde 1994. Quand on cherche un nouveau coach, il ne faut pas regarder son passeport. Si son plan de jeu convient au Brésil, c'est bon. En plus, on a vu tout au long de sa carrière qu'il s'est toujours bien entendu avec les joueurs brésiliens et qu'il a su s'adapter partout. Il a remporté des titres partout. C'est évidemment l'un des meilleurs candidats pour le poste de sélectionneur".

Le calendrier du Real Madrid en 2023-24

🇧🇷🎙 Mauro Silva : "Ancelotti pourrait faire un grand travail avec le Brésil"#interview #beINSPORTS pic.twitter.com/lJkExZBdFD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 11, 2023

Podcast Men's Up Life