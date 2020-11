Real Madrid - Mercato : un chouchou de Pérez abandonne face à Zidane

André Villas-Boas a envoyé jeudi une pique à tous ces entraîneurs qui lorgnent son poste à l'OM. Mais que dirait le Portugais s'il officiait au Real Madrid ? Diriger les Merengue fait rêver la plupart des techniciens de la planète football, c'est dire si Zinédine Zidane suscite des jalousies. Surtout que Florentino Pérez et tous les autres dirigeants du club ont des idées pour lui succéder en cas de mauvais résultats persistants.

Mauricio Pochettino était l'un des chouchous de Pérez. L'Argentin, débarqué de Tottenham il y a un an, attend depuis un bon projet. Comprenez par là un projet supérieur à celui des Spurs, étant entendu qu'en les menant jusqu'en finale de la Champions League en 2019, il a démontré son savoir-faire avec de très bons clubs. Désormais, il vise l'excellence.

A plusieurs reprises, Pochettino a expliqué que son rêve serait d'entraîneur le Real. Selon la presse espagnole, des contacts ont déjà eu lieu avec Florentino Pérez. A chaque crise de résultats, son nom ressort. Mais Zidane parvient toujours à retourner une situation compromise. Alors, l'ancien défenseur a compris : selon le Daily Mail, il lorgnerait désormais le poste de manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer étant au bord du précipice. Ça semble effectivement plus sage que d'attendre une chute de Zinédine Zidane…

Mauricio Pochettino was twice approached by Barcelona over taking the head coach job at Camp Nou - but he turned it down as he is waiting for the Manchester United job to become available, the Daily Star reports 👀 pic.twitter.com/j6QOMwnvl8