Real Madrid - Mercato : un chouchou du PSG rêve de Madrid

Et Sergej Milinkovic-Savic aurait un autre rêve que de rejoindre le PSG. En effet, selon les informations du journaliste de Relevo, Matteo Moretto, l'international serbe (37 sélections), qui dispute actuellement la Coupe du monde avec sa sélection, rêverait de jouer pour le Real Madrid. Reste désormais à savoir si le club merengue, qui est déjà bien pourvu dans l'entrejeu, passera un jour à l'action pour recruter le Romain.

🚨🎖️| Sergej Milinkovic-Savic’s dream is to play for Real Madrid. @MatteMoretto pic.twitter.com/cUzi21DCz9