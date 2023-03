Real Madrid - Mercato : un départ à 20 M€ se dessine

On ne sait pas encore si Florentino Pérez et le Real Madrid auront l'envie de réaliser un transfert galactique cet été. Mais on peut penser que les blessures à répétition de Karim Benzema cette saison inciteront le président merengue à recruter à son poste. Et l'on pense forcément à Kylian Mbappé et Erling Haaland, même si le PSG comme Manchester City ne devraient pas être vendeurs. Mais toujours est-il que s'ils se décident à se lancer sur le marché des transferts, les Merengue devraient avoir une belle enveloppe.

Notamment parce que quelques ventes juteuses se préparent. Dont celle de Brahim Diaz. Prêté pour la saison à l'AC Milan, l'Hispano-Marocain a épaté son entraîneur, Stefano Pioli, qui a déclaré à son sujet : "C'est un joueur complet. Je suis heureux de travailler avec Brahim et je sens qu'il est heureux à Milan. Nous verrons bien pour son avenir". Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Real, Diaz (29 matches, 5 buts, 2 passes décisives en 2022-23) est coté 20 M€ par Transfermarkt. Le Milan n'a plus les moyens de l'ère Berlusconi mais il peut encore investir une telle somme sur un joueur.

