Real Madrid - Mercato : un départ inattendu acté avant le Clasico, une nouvelle star chassée !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La demi-finale retour de la Coupe du Roi (21h) entre le FC Barcelone et le Real Madrid bat son plein en Espagne. En effet, tous les grands quotidiens ibériques font leur Une du jour sur le choc entre les deux grands rivaux locaux. En parallèle, on a appris que Carlo Ancelotti avait été perturbé dans sa préparation du match par un dossier inattendu. Selon Mundo Deportivo, son fils Davide serait bel et bien en partance pour le FC Bâle !

Davide Ancelotti à Bâle ?

Le journal catalan assure que le départ de son adjoint de fils serait programmé pour cet été, lui qui avait accompagné le « Mister » sur le banc du Bayern Munich, de Naples ou encore d’Everton. Davide connaîtrait en Suisse sa première expérience d’entraîneur principal.

Le Real veut Leao

Par ailleurs, Defensa Central assure que le Real Madrid veut tout mettre en œuvre pour recruter Rafael Leao (23 ans) au mercato estival. L'ancien attaquant portugais du LOSC, qui peine à prolonger son contrat à l'AC Milan, en coûterait pas moins de 70 millions d'euros.