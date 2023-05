Real Madrid - Mercato : un dernier obstacle entre les Merengue et Bellingham

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier en milieu d'après-midi, Marca a annoncé un accord entre le Real Madrid et Jude Bellingham pour un transfert cet été. Le très courtisé milieu de terrain anglais s'engagerait avec les Merengue jusqu'en juin 2029 et son club, le Borussia Dortmund, recevrait une indemnité comprise entre 100 et 120 M€. Le joueur aurait fait comprendre à ses autres courtisans, Liverpool et Manchester City, que sa priorité en cas de départ de la Ruhr était la Maison Blanche.

Dortmund va jouer la surenchère

Mais hier soir, l'émission El Chiringuito a apporté plusieurs précisions. Tout d'abord, s'il y a bien un accord entre Bellingham et le Real Madrid, il ne concerne pas le volet économique. Les deux parties doivent encore s'entendre sur le salaire du milieu. Et puis surtout, il n'y a rien de fait avec Dortmund. Le BvB a encore l'espoir de conserver son joueur, surtout en cas de victoire finale en Bundesliga (il est redescendu à la 2e place le week-end dernier après une énorme erreur d'arbitrage). Du côté du Real Madrid, on s'attend d'ailleurs à ce que le Borussia joue la surenchère et propose des émoluments très élevés à l'Anglais. Bellingham à Madrid, c'est donc bien parti mais beaucoup reste à faire !

La fiche de Jude Bellingham

💣"El MADRID tiene claro que el DORTMUND hará una SUBASTA por BELLINGHAM"💣



🚨Ojo a la información de @jpedrerol en #ChiringuitoBellingham pic.twitter.com/d0UzWHsaQm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 4, 2023

Pour résumer Le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid est encore loin d'être finalisé. En effet, selon El Chiringuito, le Borussia Dortmund n'a pas abandonné tout espoir de conserver son milieu de terrain anglais, qui priorise cependant les Merengue en cas de départ.

Raphaël Nouet

Rédacteur