Real Madrid - Mercato : un dirigeant confirme pour Mbappé et Haaland en 2024 !

Le jour même où les médias espagnols annonçaient que le Real Madrid allait poser un ultimatum à Kylian Mbappé en janvier, en lui demandant de se positionner sur son avenir avant la fin de la première quinzaine, Relevo a fait rêver un peu plus les supporters merengue. Le journaliste Jorge Picon a en effet assurer que non seulement l'attaquant du PSG devrait débarquer en juin mais qu'en plus, la Maison Blanche ne dirait pas non s'il y avait possibilité de faire venir Erling Haaland !

"C'est difficile mais le Real ne peut pas dire non au recrutement de deux Galactiques"

"Un membre du club nous a affirmé que le Real Madrid ne fermera jamais la porte à des joueurs comme Haaland et Mbappé, a déclaré Picon. Il est très difficile de les faire venir ensemble, surtout parce que la politique du club ces dernières années est de faire venir un Galactique par été. En outre, les recruter à la même période porterait un coup sérieux à la trésorerie. C'est difficile mais le Real ne peut pas dire non au recrutement de deux Galactiques quand l'occasion se présente. Mon opinion, c'est que les deux ne viendront pas, que c'est Mbappé qui arrivera l'été prochain. Mais si quelqu'un du club nous a dit qu'il n'écartait pas la possibilité de les faire venir, nous n'allons pas le faire non plus."

