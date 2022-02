Real Madrid - Mercato : un dossier sensible en passe de profiter au PSG ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le mercato estival du Real Madrid sera agité. Presque comme à chaque fois d'ailleurs. Outre le dossier Mbappé, qui secoue déjà les quotidiens espagnols, rien ne dit que le cas Haaland ne vienne, pas non plus, agiter le quotidien du club espagnol. Pourtant, c'est un autre joueur qui alimente en ce moment-même les discussions. Son nom ? Vinicius Junior.

En effet, et selon le média, El Nacional, le dossier de sa prolongation de contrat traîne. Et inquiète. En cause, les prétentions salariales de l'attaquant, qui seraient très élevées pour parapher un nouveau bail. Plus surprenant, encore, et à prendre avec des pincettes bien entendu, le Brésilien menacerait la direction madrilène de faire une Messi, à savoir d’aller au bout de son contrat pour ensuite rejoindre le plus offrant. Et El Nacional d'évoquer, comme par hasard, le PSG.

Précision, tout de même, le contrat actuel du Brésilien s'achève en 2024. Florentino Perez dispose encore de beaucoup, beaucoup de temps.